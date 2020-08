Paura in città: auto a fuoco, le fiamme distruggono anche un’altra vettura

FOLLONICA – Paura nella notte nel quartiere Senzuno per un’incendio scoppiato in via della Repubblica, dove una macchina, per cause in corso di accertamenti, ha preso fuoco.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando di Follonica, che hanno spento le fiamme ed evitato il peggio, nel frattempo il fuoco si era già propagato su un’altra vettura parcheggiata vicino, facendo salire il numero delle auto coinvolte a due.