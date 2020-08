Partono a nuoto per fare una traversata ma non riescono a proseguire. Parte l’elicottero

TALAMONE – Sono partiti da Cala delle Cannelle, poco dopo Cala di Forno, con l’idea di arrivare a nuoto a Talamone, nel comune di Orbetello. Hanno però evidentemente sottovalutato il percorso da fare (si tratta di 4-5 miglia nautiche), tanto che si sono dovuti fermare per chiedere aiuto.

La coppia, un uomo e una donna, ha tentato la traversata, ma la donna ha incontrato difficoltà nella traversata, forse a causa delle condizioni meteo marine. Sono riusciti a raggiungere la terra ferma ed essendo in possesso di telefono cellulare e abiti probabilmente contenuti in sacche stagne adatte al traino a nuoto, hanno avvertito la sala operativa dei Vigili del fuoco indicando la loro posizione così da poter essere recuperati.

Il 115 ha avvertito la Guardia costiera e si è alzato in volo l’elicottero del nucleo di Arezzo dei Vigili del fuoco. L’elicottero, visto il luogo impervio in cui i due si trovavano, ha issato a bordo la coppia con il verricello e si sta portando in zona sicura per l’atterraggio, dove la squadra dei Vigili a terra preleverà i due dopo i controlli sanitari del 118.