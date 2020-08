Nuova Grosseto pronta per la Seconda categoria, Cirillo: «Entusiasmo e divertimento, la nostra ricetta»

GROSSETO – La Nuova Grosseto Barbanella scalda i motori in vista della ripresa. L’appuntamento è per il 31 agosto, quando la prima squadra si ritroverà agli ordini di mister Adamo Cirillo. L’ossatura della formazione iscritta al campionato di Seconda Categoria è stata confermata, a partire dai punti di riferimento Pialli, Cozzolino, Sorino, Vichi e Scrivano che rappresentano gli uomini di maggiore esperienza. Sulla panchina, invece, il volto nuovo è quello di Cirillo, tecnico 53enne specialista in promozioni. Nei campionati lombardi ne ha conquistare ben 6, mentre in Toscana è alla sua prima esperienza in categoria. Cirillo conosce già l’ambiente Nuova Grosseto Barbanella, avendo allenato gli Esordienti della società grossetana due stagioni fa.

“Non conosco la realtà maremmana delle Seconda Categoria, ma ho avuto modo di prendere contatto con la squadra e sono rimasto favorevolmente colpito. Il gruppo mi piace, è composto da ragazzi volenterosi che al tempo stesso si vogliono divertire”, spiega Adamo Cirillo. Proprio questo sarà l’intento nella prossima stagione: “Non c’è pressione da parte delle società e questo può essere un punto a nostro favore, vogliamo divertire divertendoci”, osserva il tecnico del Barbanella. L’organico è ormai al completo grazie all’operato del direttore sportivo Stefano Camarri. Quella ai nastri di partenza della prossima stagione sarà una squadra con il giusto mix di esperienza e gioventù, che all’occorrenza potrà pescare dal “serbatoio” della formazione Juniores. “Ho sposato il progetto Nuova Grosseto – conclude Cirillo – con l’idea di essere un punto di riferimento per la società. La linea comune d’identità, che si estende dal settore giovanile fino alla prima squadra, sarà il nostro riferimento”.