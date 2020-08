Marina di Grosseto non rinuncia ai fuochi d’artificio per San Rocco

MARINA DI GROSSETO – Non si sa bene chi li abbia fatti, ma la voglia di fuochi d’artificio a Marina di Grosseto ha avuto la meglio sui divieti. Il 16 sera, per San Rocco, qualcuno ha festeggiato come da tradizione, con tanto di fuochi d’artificio sparati dalla spiaggia.

I fuochi sono partiti dalla zona nord, prima delle colonie. Alle 22.18 il cielo si è colorato e in molti hanno alzato il naso a guardare il cielo. Si è probabilmente trattato di una festa in spiaggia, che è terminata con l’esplosione dei fuochi, proprio per onorare la tradizione di San Rocco.