L’asfalto cede e il camion resta incastrato

ISOLA DEL GIGLIO – Aggiornamento ore 10.00: Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Isola del Giglio.

Il camion della spazzatura è sprofondato con il retrotreno nella banchina del porto. In questo momento, per le operazioni di rimozione del mezzo pesante, anche l’autogru è partita dalla sede centrale di Grosseto, per imbarcarsi a Porto Santo Stefano e raggiungere l’isola.

di 6 Galleria fotografica camion incastrato









News ore 9.27: Un camion della spazzatura è rimasto incastrato questa mattina al porto di isola del Giglio.

L’asfalto ha ceduto sotto le ruote del camion in un punto in cui era stato fatto un rattoppo, e la gonna del mezzo di Sei Toscana è rimasta incastrata non consentendo così al camion di muoversi.