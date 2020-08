GIUNCARICO – Incidente stradale sulla strada statale Aurelia all’altezza di Giuncarico (Gavorrano), corsia Sud.

Un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale presente sul posto, ha tamponato la motrice di un bilico.

Al volante dell’auto una donna, presa in cura da parte del personale del 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Chiusa al traffico, per il momento, la corsia sud della strada.