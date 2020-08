Eventi nel centro storico, cambiano le regole nella circolazione: tutte le modifiche e i divieti

GROSSETO – Modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione della manifestazione “La sera? In centro! – Shopping, art, fun&food” in programma giovedì 20 agosto.

Dalle 17 del 20 agosto e fino alle 2 del 21 agosto è istituito il divieto di transito e sosta con la rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi che partecipano alla manifestazione, nel centro abitato in via Fulceri De Calboli, nel tratto compreso tra via Di Pantaneto e piazza Socci e nella stessa piazza Socci, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione.

Dalle 17 del 20 agosto e fino alle 2 del 21 agosto via Bertani è strada senza uscita con ingresso/uscita da via Mazzini; dalle 17 del 20 agosto e fino alle 2 del 21 agosto è istituito il divieto di sosta con la rimozione per tutti i veicoli compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl eccetto i mezzi partecipanti alla manifestazione, in piazza Duomo nel tratto compreso tra l’edicola e via Manin, con la soppressione temporanea degli spazi riservati alla sosta dei taxi,al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione.

Infine dalle 17 del 20 agosto e fino alle 2 del 21 agosto sono istituiti due stalli di sosta riservato alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci.