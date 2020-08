Due nuovi arrivati nel preraduno dell’Hc Castiglione, ecco chi sono

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Hc Castiglione inizia la nuova stagione con il preraduno, mercoledì sera al Casa Mora, in vista del campionato di serie A2. Il presidente Marcello Pericoli e l’allenatore Raffaele Biancucci daranno il benvenuto anche ai nuovi giocatori: Luigi Brunelli, rientrato a Castiglione dopo l’esperienza al Cp Grosseto, e a Gabriele Irace arrivato dal Follonica che prenderà il posto tra i pali di Gabriele Astorino, quest’anno impegnato con la scuola e che non ha potuto dare la completa disponibilità per tutto il campionato.

Per Gigi Brunelli, 28 anni, si tratta di un gradito ritorno, visto che con la maglia dell’Hc Castiglione è cresciuto, affrontando i primi campionati in serie A2 da protagonista, prima di continuare nelle ultime stagioni al Cp Grosseto, vincendo pochi mesi fa il campionato (15 partite e 12 gol). Gabriele Irace, appena 18enne, è invece cresciuto nelle giovanili del Follonica, ritagliandosi poi il ruolo di secondo portiere in serie A1 nelle ultime stagioni alle spalle di Giovanni Menichetti. Da lunedì 24 agosto poi il via della preparazione per due settimane con tre sedute quotidiane: una atletica, una tecnica e una tattica, per arrivare all’appuntamento con la serie A2 nel modo migliore. E nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle belle novità: la società biancoceleste sta trattando con un’azienda locale per il nuovo sponsor.