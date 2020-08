Coronavirus, test sierologici durante la movida: controlli anche a Piombino

PIOMBINO – La prevenzione del Covid fa le ore piccole: durante questo fine settimana, a Piombino, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test sierologici per il coronavirus. La campagna di prevenzione, chiamata “Movida si…cura”, è stata lanciata dalla Regione Toscana per portare avanti uno screening volontari nei luoghi della vita notturna, lì dov’è più difficile seguire le precauzioni anti-Covid.

Venerdì 21 luglio e sabato 22 agosto, dalle ore 22 alle 2 del mattino, in piazza Cappelletti saranno allestiti gazebo e posizionati i mezzi mobili della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa cui rivolgersi per fare gratis e in modo volontario il test sierologico, che rileva l’eventuale presenza degli anticorpi sviluppati a seguito dell’esposizione al coronavirus.

In caso di esito positivo, sarà necessario sottoporsi al tampone (il test molecolare che indica se l’infezione è ancora in corso o no) chiamando il numero verde della Regione Toscana 800.556.060.