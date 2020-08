CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al rientro in porto ha probabilmente sbagliato manovra, intraversandosi senza avere più lo spazio necessario per girarsi.

Una nave di quelle che portano i turisti in giro nelle minicrociere questa sera, al rientro in porto a Castiglione della Pescaia, si è intraversata all’imboccatura del porto bloccando l’ingresso alle altre navi.

In molti però sono corsi in soccorso del comandante, alcuni spingendo la nave dal porto, ma il contributo risolutivo è giunto grazie a Paolo Lari, uno degli ormeggiatori della Darsena, che con il suo gommoncino ha spinto la nave facendola girare su se stessa e rimettendola in asse con il lato del porto.

E alla fine, dal ponte della nave, è scattato l’applauso dei turisti.