Tre incidenti sul Monte Amiata: un’escursionista e due ciclisti feriti

AMIATA – Lunedì intenso per il Soccorso Alpino Toscano, impegnato in tre interventi consecutivi nella zona del Monte Amiata.

«Il primo intervento – affermano dal Soccorso alpino – ha riguardato un bimbo infortunato all’interno del Bike Park. Il giovane, di dieci anni, stava percorrendo una discesa con la sua mountain bike quando è caduto riportando traumi. La squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente e recuperato tramite barella l’infortunato, per poi trasportarlo fino al Prato delle Macinaie dove attendeva l’ambulanza che ha stabilizzato il giovane paziente in attesa dell’arrivo dell’Elisoccorso Pegaso 1 per l’ospedalizzazione».

«Nel mentre è arrivata la seconda attivazione per un’escursionista ferita sul sentiero che porta alla vetta del Monte Amiata. La donna, sui quarant’anni, stava facendo un’escursione quando è scivolata procurandosi un un lieve trauma ad un arto inferiore. L’intervento è stato risolto in maniera celere in quanto la donna è stata raggiunta e recuperata dalla squadra di tecnici e accompagnata alla macchina».

«Non era ancora concluso il recupero dell’escursionista quando è arrivato l’allarme dal 118 Siena-Grosseto per un incidente all’interno del Bike Park. Un biker di 40 anni, di Lucca, ha riportato un importante trauma alla parte superiore del corpo a seguito di una brutta caduta. I tecnici della Stazione Monte Amiata hanno immobilizzato e messo in barella l’infortunato e trasportato a spalla fino alla strada asfaltata, il punto più vicino per il recupero da parte dell’ambulanza. L’intervento è stato risolto anche grazie all’aiuto del personale dell’Amiata Free Ride» conclude la nota del Soccorso alpino.