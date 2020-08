Tamponati e buttati fuori strada: ma l’auto fugge a tutta velocità

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 9.40: Sono stati individuati a fermati di due uomini che ieri sera hanno causato l’incidente a Castiglione della Pescaia, fuggendo poi a tutta velocità. Si tratta di due magrebini residenti a Braccagni, nel comune di Grosseto. I due erano ubriachi

Grazie alla massiccia presenza di pattuglie dei carabinieri dislocate sul territorio i militari della compagnia di Grosseto, grazie alle molte testimonianze raccolte, hanno individuato e fermato l’auto. Sembra che non ci sia stato un tamponamento, ma che i magrebini siano stati la causa dell’incidente, e che siano poi fuggiti senza prestare soccorso. I due avevano un tasso alcolemico superiore all’1,50. Per loro è scattata la denuncia, oltre che per guida in stato di ebrezza, anche per omissione di soccorso.

News ore 9.00 – Sono stati tamponati da un’auto che procedeva ad alta velocità, e buttati fuori strada da una vettura che poi è fuggita senza fermarsi. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, a Castiglione della Pescaia.

Lo scontro è successo all’entrata di Castiglione, dove si trova la telecamera per rilevare la velocità. L’auto veniva verso Grosseto quando è stata tamponata. Ha fatto un giro su se stessa finendo fuori strada. Ma chi ha causato l’incidente non si è fermato a soccorrere gli occupanti.

All’interno della vettura un uomo e due donne. La donna che si trovava alla guida, 32 anni, di origine rumena, residente a Grosseto, è stata soccorsa dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia e trasferita in ospedale. Sembra però che qualcuno abbia preso la targa dell’auto in fuga.