Lavori sulla rete idrica: modifiche alla circolazione stradale in città. Attenzione ai divieti

GROSSETO – Nel periodo che va dalle ore 7 del giorno 20 agosto, fino al termine della realizzazione dei lavori di ammodernamento della camera di manovra della rete dell’acquedotto per conto di Acquedotto del Fiora s.p.a. e comunque non oltre le ore 24 del giorno 26 agosto, sarà istituita un’area di cantiere nell’area di intersezione tra via Roma e via Trieste.

Durante il periodo di apertura del cantiere sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

divieto di fermata su via Trieste, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita e nel tratto compreso dall’intersezione con via Aurelia Nord fino al civico 28;

divieto di fermata su via Trieste, sul lato destro rispetto alla direzione consentita e nel tratto compreso tra via Aurelia Nord fino al civico 16;

divieto di fermata su via Roma, sul lato destro rispetto alla direzione consentita e nel tratto compreso da dopo l’attraversamento pedonale fino all’intersezione con via Trieste;

per i veicoli che transitano su via Roma all’altezza dell’intersezione con via Aurelia Nord è istituita la direzione obbligatoria a diritto e a sinistra.