“La spesa sospesa”: Unicoop dona alla Croce rossa i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

SCARLINO – Unicoop Tirreno ha donato al Comitato Cri di Scarlino i buoni acquisto raccolti nel punto vendita del territorio, con il progetto “La spesa sospesa – Aiutiamo chi ha più bisogno”.

La cooperativa ha raddoppiato il valore delle donazioni effettuate dai soci e dai consumatori.

I volontari del Comitato, coordinati dal delegato tecnico Loredana Masini, li distribuiranno nei prossimi giorni alle famiglie indigenti.

Il presidente Cri Alduvinca Meozzi ringrazia Unicoop Tirreno e i donatori “per questo importante gesto, che consente alla Croce Rossa di non lasciare solo chi, in questo momento, è in difficoltà”.