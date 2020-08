GROSSETO – Anche la penultima settimana di agosto in Maremma sarà all’insegna del sole, del caldo e del bel tempo con condizioni climatiche in linea con quella precedente.

Si parte nella giornata di lunedì 17 ottobre che prevede, nel capoluogo, temperature comprese tra 19 e 30 gradi. Minime quindi piacevoli, che nelle prossime ore sono destinate ad aumentare.

Vento debole in mattinata o in serata, ma nel pomeriggio potrebbe superare i 20 chilometri orari. Non sono previste precipitazioni atmosferiche.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui