Il Comune rifà le strade: ecco gli interventi previsti a Grosseto

GROSSETO – Approvati dalla Giunta comunale due progetti di sistemazione di altrettante strade del capoluogo. In particolare si tratta di via Montebianco, per la quale è previsto il rifacimento del manto stradale nel tratto da via della Pace a via Adamello e la sistemazione dei marciapiedi nel tratto da via Capodistria a via Adamello.

Un intervento questo per il quale complessivamente è stata programmata una spesa di 44mila e 500 euro. L’altra via interessata da prossimi lavori è via Pietro Aldi; anche in questo caso si tratta del rifacimento completo del manto stradale dopo lo smantellamento della vecchia pavimentazione. L’intervento interesserà il lato destro della via, in direzione Marina, tra via Caravaggio e via Fattori, e avrà un costo stimato di 54mila euro.