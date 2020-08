Festival Resistente al via: si celebra Stampa Alternativa

PITIGLIANO – Si apre domani 18 agosto a Pitigliano il XIX Festival Internazionale di Letteratura Resistente con la presentazione del romanzo “ La mia Iliade, un’odissea di quant’anni a inseguire la vita” di Mario Trudu, ergastolano ostativo, morto pochi mesi fa dopo 40 anni di detenzione estrema, a cui Marcello Baraghini, padre di Stampa Alternativa, dedica l’intera manifestazione. A seguire, la presentazione del secondo doppio numero dell’irriverente rivista Capek e altre iniziative dedicate al mondo di Frigolandia e del fumetto.

L’edizione di quest’anno “ Granai della cultura”, patrocinata dal Comune di Pitigliano e dalla Proloco, ha un programma molto articolato: gli Ex Granai della Fortezza Orsini e “Le Macerie” ospiteranno, infatti, moltissime iniziative, eventi e mostre, tra cui due dedicate ai 50 anni di Stampa Alternativa “ non per ricordare, ma per guardare al futuro di questa esperienza editoriale, che è già iniziato con il nuovo progetto di Strade Bianche”, come spiega Baraghini.

Ma saranno i bambini i veri protagonisti del Festival: mercoledì 19 agosto, Daniela Piretti, scrittrice, e Jana Magro, illustratrice, presenteranno il secondo volume della collana “ I Piccolissimi” di Le Strade Bianche di Stampa Alternativa “ La filastrocca della lumaca”, destinato a bambine e bambini che ancora non sanno leggere, e cinque laboratori di creatività (storie, giochi con la sabbia, fotografia, disegni e costruzioni di cartapesta) in programma a partire da giovedì 20 agosto con prenotazione consigliata (info 328/4111682 – 0564/615317).

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti per il distanziamento sociale.