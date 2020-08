Enrico Mariotti esonerato dal Follonica hockey. «Non ci sono più le condizioni»

FOLLONICA – Enrico Mariotti non è più l’allenatore della prima squadra. A comunicarlo il Follonica Hockey. «Dopo lo stop forzato della stagione agonistica a causa del Covid 19, non sono maturate più le condizioni per una prosecuzione del rapporto fra tecnico e società».

Il Follonica Hockey ringrazia «Enrico Mariotti per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e competenza, culminato con la conquista della Coppa Italia 2018. La società augura a Enrico Mariotti le migliori fortune sportive e personali».