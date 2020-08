Coronavirus: quattro nuovi casi in Provincia di Grosseto

GROSSETO – Quattro nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Si tratta di:

una donna di 46 anni – Comune di sorveglianza Monte Argentario. Rientrata dalla Romania, è in isolamento domiciliare, asintomatica;

un uomo di 64 anni – Comune di sorveglianza Grosseto. Di origine senegalese, residente a Follonica. Si è presentato in Pronto soccorso per comparsa di dispnea. Ricoverato in all’Ospedale Misericordia di Grosseto in area Covid;

un uomo di 57 anni – Comune di sorveglianza Roma. Rientrato dagli Usa. In isolamento ad Orbetello, asintomatico. Si è trasferito al domicilio di Roma;

una donna di 24 anni – Comune di sorveglianza Roma. Rientrata dagli Usa. In isolamento ad Orbetello, asintomatica. Si è trasferita al domicilio di Roma.

La situazione dalle ore 14 del giorno 16 agosto alle ore 14 del giorno 17 agosto relativa alla diffusione del Covid, oltre ai casi maremmani, evidenzia un nuovo positivo nella Asl Toscana sud est. Si tratta di un uomo di 42 anni, Comune di sorveglianza Castellina in Chianti (Siena). Residente a Magenta (Milano), è in isolamento paucisintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato zero contatti per i caso di Grosseto e 15 contatti per il caso di Siena, che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

Dalle ore 14 del giorno 16 agosto alle ore 14 del giorno 17 agosto sono stati validati 428 tamponi.