Coronavirus in Italia: 320 nuovi casi e quattro decessi nelle ultime 24 ore

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 14.867

• Deceduti: 35.400 (+4)

• Dimessi/Guariti: 203.968 (+182)

• Ricoverati con sintomi: 810

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 58

• Isolamento domiciliare: 13.999

• Tamponi: 7.588.083 (+30.666)

Totale casi: 254.235 (+320)

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

5.335 in Lombardia

1.814 in Emilia Romagna

1.634 in Veneto

1.329 nel Lazio

874 in Piemonte

718 in Sicilia

687 in Toscana

567 in Campania

325 in Puglia

295 in Liguria

255 in Abruzzo

201 in Friuli Venezia Giulia

195 nelle Marche

149 in Calabria

127 a Bolzano

110 in Sardegna

85 in Umbria

65 in Basilicata

59 a Trento

35 in Molise

8 in Valle d’Aosta

Dati aggregati 17 agosto