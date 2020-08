GROSSETO – Le norme di partecipazione per la stagione sportiva 2020/2021 sono ormai pronte, saranno emanate dopo che il regionale e il nazionale le avranno esaminate e restituite. Nel frattempo l’inizio delle attività, con riserva, è fissato al 10-12 ottobre per la coppa Big e al 7-9 novembre per il campionato.