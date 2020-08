Bruciato l’olivo secolare: «Vile e deplorevole gesto»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Vile e deplorevole gesto, quello accaduto la notte della vigilia di Ferragosto di Magliano in Toscana”.

Questo è quanto denuncia Federica Simoni, presidente del circolo di Fratelli d’Italia ‘Il Maglio’, sull’incendio appiccato all’olivo secolare che si trova tra il vecchio asilo e la chiesa della madonna, alle porte del capoluogo maglianese. “Un episodio davvero vile, – commenta la presidente del circolo di Fratelli d’Italia – compiuto da vandali che definire incivili forse è davvero un eufemismo, che poteva avere conseguenze ben più gravi se le fiamme si fossero propagate anche alla vegetazione circostante”.

“Questo è un gesto, – continua Simoni – che deve far ancora più riflettere tutte le istituzioni del nostro territorio comunale, sul degrado che stiamo vivendo in questo periodo. Droga, spaccio, episodi vandalici e adesso anche l’incendio dell’ulivo, sono tutti episodi che minano la sicurezza dei cittadini”.

“Non bastano come deterrente le telecamere installate dal comune in più punti del paese, – conclude Federica Simoni – qui serve davvero una azione più incisiva da parte di tutti gli attori, per presidiare il nostro territorio. A partire dall’amministrazione comunale, sino ad arrivare alle forze dell’ordine. Gesti come questo e gli altri elencati, che nel caso specifico si è fortunatamente risolto con tanto spavento e pochi danni, non debbono più accadere”.