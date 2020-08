Al via i lavori nel centro storico: 65 metri di pavimentazione da sostituire sulla strada

GROSSETO – Sono partiti i lavori di riqualificazione di un tratto stradale di via Montebello – all’interno del Centro Storico del Comune di Grosseto – per un valore complessivo di 55mila euro.

L’intervento in oggetto interessa via Montebello per circa 65 metri e vedrà la rimozione dell’attuale pavimentazione costituita da lastricato in pietra, la cernita del materiale riutilizzabile e relativa pulitura. A questi interventi seguirà il rialzamento e abbassamento dei chiusini, caditoie e griglie, provvedendo alla sostituzione dei materiali rovinati con altri di nuova fattura. Infine avverrà la posa in opera dei lastroni in pietra precedentemente rimossi.

Un’altra operazione portata avanti dall’assessorato ai Lavori pubblici che si inserisce in un progetto mirato alla valorizzazione del centro storico di Grosseto per dare ulteriore slancio alle attività commerciali e alle realtà presenti all’interno delle Mura medicee.