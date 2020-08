Abbonamenti non usati durante il lockdown: Tiemme spiega cosa fare

GROSSETO – E’ online sul sito www.tiemmespa.it la procedura per richiedere il ristoro degli abbonamenti ai servizi di Tpl non usufruiti durante il periodo di lockdown legato al Covid-19. Dalla home page del sito, gli utenti possono accedere alla sezione dedicata che descrive tutte le casistiche e modalità, per poi accedere all’apposito form da compilare con i propri dati per inoltrare la richiesta.

C’è tempo fino al 15 ottobre 2020: la domanda va inoltrare all’azienda che ha emesso l’abbonamento esclusivamente online. Le precedenti richieste pervenute nelle scorse settimane non saranno processate se non inviate nuovamente, seguendo la procedura di cui sopra.

Sono previste due forme di compensazione. Si può scegliere il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo a causa del lockdown. In alternativa si può richiedere l’emissione di un voucher personale, di importo pari all’ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione.