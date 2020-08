GROSSETO – Curiosità, fantasia e coraggio. Ci sono queste parole nel vocabolario preferito di Alessandro Corina, interior designer grossetano, che ha saputo affermarsi, partendo dalla provincia italiana, sulla scena nazionale. Tre parole più altre tre che sono famiglia, amicizia e amore. «Sono questi, per me, i valori più preziosi» ci dice Alessandro, mentre è seduto nella sua Casa Studio di via Corridoni e ci racconta della passione per il suo lavoro. Valori che da giovane neo laureato, ambizioso e in cerca di nuove esperienze e opportunità, da Londra, capitale frenetica del Regno Unito, lo hanno riportato nella sua Grosseto.

«Amo la mia città – spiega Alessandro – perché per me Grosseto è il luogo ideale dove far crescere i miei figli e qui ho scelto di tornare e vivere per dimostrare che anche in una piccola realtà di provincia c’è posto per grandi sogni».

Con un passato da calciatore professionista e il desiderio di giocare a San Siro con la maglia del Milan, Alessandro è oggi uno dei giovani interior designer italiani più apprezzati e soltanto pochi giorni fa ha ottenuto un riconoscimento importante perché è stato inserito nel progetto Officina del Design Sitap Carpet Couture Italia.

Come è il tuo rapporto con il calcio? «Lo seguo, tifo Milan e amo il fantacalcio. Fino a 24 anni lo vedevo come un nemico, un antagonista perché non ero riuscito a coronare il mio sogno di giocare in seria A, proprio nel Milan.Un rapporto che poi è cambiato quando ho iniziato a raggiungere i miei traguardi nel mondo del lavoro. Ho definitivamente chiuso il mio conto con il calcio, ma non ho mai dimenticato le lezioni che ti insegna lo sport e soprattutto il gioco di squadra».

Un brutto infortunio e un tragico incidente lo fecero allontanare definitivamente dal mondo del calcio e da quel momento iniziò un percorso di studio e di lavoro nel design.

Era il 2014 quando Alessandro da Londra aprì la sua attività e rifiutando la proposta allettante di uno studio di design di Notting Hill, per amore della donna che sarebbe poi diventata sua moglie, decise di tornare in Maremma. «Fu una decisione difficile ma naturale – racconta Alessandro – io volevo tornare a Grosseto perché sono molto affezionato alla mia terra e non mi rispecchiavo nello stile di vita londinese. Furono però tempi duri. Ricordo ancora i primi sei mesi con zero clienti. Non ho mai mollato però e nel 2017 sono riuscito a realizzare il concetto della mia tesi di laurea: la casa studio».

Un anno importante quello per Alessandro perché il progetto del suo divano Evergreen fu selezionato da un’azienda leader del settore e scelto dalla nota trasmissione televisiva Masterchef.

A tre anni dall’apertura della casa studio, l’agenda di Alessandro è sempre piena di appuntamenti e nuove idee.

«A me piacciono le nuove sfide e per il futuro penso sempre a crescere – spiega – e adesso posso dire che tornare a Grosseto è stata una scelta giusta. Io devo dire grazie a questa città. Da più di un anno posso dire che il lavoro ha davvero preso un giusto percorso di sviluppo. Io voglio continuare a occuparmi di interior design da una parte e dall’altra di sviluppo di prodotti. È una sfida complessa quanto stimolante, le due attività si integrano perfettamente perché mi permettono di essere sempre aggiornato sulle nuove tendenze e di proporre soluzioni autentiche per ogni mio cliente. Voglio che dal lavoro che svolgo, e soprattutto dall’impegno che gli dedico, non emerga soltanto la creatività del giovane designer ma l’umanità di una persona che, come tante altre, ha una storia da raccontare a volte con la dolcezza di una linea, a volte con l’intensità di un colore. Una storia che accoglie e custodisce quelle di tutti i miei clienti e che, per questo, non finirà mai di arricchirsi. È la creatività che ci rende umani, ma è anche l’umanità che ci rende creativi.

Ma nel futuro di Alessandro Corina che cosa c’è? «Sono entusiasta dei risultati raggiunti fino ad oggi, che vanno oltre ogni mia aspettativa. Dimostrano che l’impegno, mio e di tutti i miei collaboratori, viene riconosciuto. È uno stimolo a continuare, studiare, ricercare, rendere la creatività progetto. Il mio “mestiere” è e sarà sempre fondato sul pensiero, sulla visione e sulla capacità di sintesi e trasformazione del sogno in realtà da vivere».