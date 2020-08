CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Rifiuti abbandonati sulla spiaggia delle Rocchette a Castiglione della Pescaia, nella zona di Serignano.

Il Ferragosto “ha lasciato” in riva al mare cestini pieni e rifiuti un po’ dappertutto e visto che durante la giornata di oggi non era ancora passato nessuno a togliere bottiglie, avanzi di cibo e sacchetti colmi di roba da buttare, ci ha pensato uno dei bagnini della zona.

«È una vergogna – ci dice – sia per chi da incivile ha lasciato queste cose in spiaggia dopo aver trascorso qui il Ferragosto sia per chi sarebbe dovuto passare per ritirare i rifiuti e pulire la spiaggia».

Una protesta legittima da parte del bagnino che poi si è trovato costretto a raccogliere i rifiuti e pulire per garantire ai bagnanti di oggi sicurezza e comfort per una delle spiagge più bella della Maremma.