Incidente all’incrocio: scontro tra tre auto. Traffico per il mare rallentato

PRINCIPINA MARE – Incidente pochi minuti fa sulla strada della Trappola all’altezza dell’incrocio per Principina a Mare.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto. Secondo una prima ricostruzione una delle tre auto potrebbe non aver rispettato la precedenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo alcune testimonianze una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118.

Per alcuni minuti il traffico verso il mare ha subito rallentamenti. Si raccomanda la massima prudenza per chi viaggia in direzione di Principina.

(notizia in aggiornamento)