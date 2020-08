Ferragosto “agitato”: uomo impazzisce sulla spiaggia, Croce Rossa dà allarme, Carabinieri lo bloccano

FOLLONICA – Nel lungo ponte di Ferragosto, la Croce Rossa Italiana ha rinforzato i suoi servizi di assistenza e soccorso, garantendo una maggiore presenza di personale e mezzi a disposizione del territorio.

Grazie anche alla collaborazione degli aggregati dell’operazione “Estate Sicura”, è stato possibile integrare le turnazioni con ulteriori mezzi di soccorso che sono impiegati per servizi urgenti richiesti dalla Centrale 118. Nel complesso risultano 4 gli equipaggi in pronta partenza per buona parte della giornata.

Dalle prime ore del 14 fino al tardo pomeriggio del 15, sono state 21 le uscite per interventi di emergenza – urgenza 118 e 19 per altri servizi ordinari e programmati.

Nell’ambito del Piano Collettivo di Salvamento coordinato dal Comune di Follonica sono, inoltre, garantite postazioni di assistenza ai bagnanti nelle Torrette 4 e 8 mentre per le attività di prevenzione anti virus Sars Cov – 2 è sempre operativa una squadra di “Orientatori” al mattino ed una al pomeriggio per presidiare a piedi la parte di arenile assegnata.

In questo contesto vengono anche effettuate prestazioni di primo soccorso di vario genere che sono trattate sul posto con i presidi di medicazione a disposizione della squadra o con il supporto dei Bagnini presenti in loco. Circa 30 da inizio stagione a tutt’oggi.

Un intervento un po movimentato si è verificato della tarda mattinata del 15, quando la squadra della C.R.I. è stata chiamata da alcune persone per un cittadino straniero in stato di agitazione. Giunti sul posto gli Operatori hanno avvicinato l’uomo ma vista la situazione si è reso necessario l’intervento di una pattuglia di Carabinieri e successivamente anche di una ambulanza che ha trasportato il soggetto in Ospedale.