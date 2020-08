Coronavirus: sei nuovi casi a Piombino

PIOMBINO – Dai controlli eseguiti dalla Asl sui contatti avuti dal paziente accertato ieri, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 altri sei cittadini piombinesi di 23, 25, 26, 45, 59 e 84 anni.

Sono tutti in buone condizioni e sono in isolamento nelle proprie abitazioni seguiti dal medico curante: quattro di loro presentano lievi sintomi.

L’Asl sta proseguendo nella ricostruzione della rete di contatti avuti nei giorni scorsi e provvederà a contattare le persone in questione.

“I casi accertati sono nuovamente in aumento – dichiara il sindaco Ferrari – come, purtroppo, in molte altre città d’Italia. Il virus non è scomparso, lo sapevamo, per questo ora più che mai è indispensabile stare allerta, evitare assembramenti”.

“Potenzieremo i controlli della Polizia Municipale ma invitiamo tutti i cittadini ad essere responsabili. La stagione estiva e il miglioramento della situazione sanitaria nazionale non possono essere un motivo valido per abbassare la guardia: evitate assembramenti, indossate la mascherina. Proteggiamo noi stessi e i nostri cari”.