Il meteo in Maremma: le previsioni per il weekend di Ferragosto

GROSSETO – E’ una giornata di Ferragosto perfetta per la Maremma. Cielo sereno, sole, caldo ma non temperature torride accompagneranno l’appuntamento più importante dell’estate.

Nel capoluogo la giornata di oggi prevede temperature comprese tra 19 e 32 gradi: si registra un leggero calo, come previsto, rispetto ai giorni precedenti.

Situazione del vento in controtendenza rispetto all’usuale: più sostenuto in mattinata, comunque con raffiche non superiori ai 15 chilometri orari, più debole nel pomeriggio.

Situazione simile domenica 16 agosto. Sempre restando a Grosseto le temperature attese sono tra i 18 e i 33 gradi. Qualche nuvola, un po’ in tutta la Maremma, potrebbe far capolino nel pomeriggio.

