GROSSETO – Visita del prefetto di Grosseto Fabio Marsilio alle sale operative delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Nel giorno di ferragosto il prefetto ha voluto portare il saluto agli uomini impegnati “h24” anche in una giornata di festa come è quella di oggi. Un impegno importante in una provincia come la nostra che proprio in questi giorni vede una massiccia presenza di turisti e vacanzieri dalla costa all’entroterra.