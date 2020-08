Coronavirus: tre nuovi casi in provincia di Grosseto, tutti rientrati dall’estero

GROSSETO – Tre nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di tre persone, due adulti e bambino, tutti rientrati dall’estero. I Comuni di residenza sono Montieri, Scarlino e Follonica.

Ecco il dettaglio: un uomo di 40 anni – Comune di Sorveglianza Montieri. Rientrato dalla Macedonia. In isolamento domiciliare, asintomatico; un bambino di 10 anni – Comune di Sorveglianza Follonica. Rientrato dall’Albania. In isolamento domiciliare, asintomatico (è il caso dato dalla Regione come Scarlino dove è residente); una donna di 19 anni – Comune di Sorveglianza Follonica. Rientrata dalla Croazia, in isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatica.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 9 contatti che sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

Dalle ore 14 del giorno 14 agosto alle ore 14 del giorno 15 agosto sono stati validati 1046 tamponi