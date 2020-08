Continuano le ricerche, ma ancora nessuna traccia di Elena. Caso segnalato al commissario persone scomparse

GROSSETO – Il suo nome e i suoi riferimenti sono stati inseriti anche sul portale internazionale per la ricerca dei minori scomparsi Global missing kids e il suo caso è stato segnalato anche al Commissario per le persone scomparse del ministero dell’Interno.

Stiamo parlando di Elena Miruna Nemteanu, la ragazza di 17 anni scomparsa, ormai otto giorni fa da Grosseto, dopo essere uscita di casa senza prendere il suo telefono cellulare. Sul territorio le ricerche sono coordinate dalla prefetture di Grosseto in collaborazione con la questura. Per il momento le attività degli uomini della polizia si stanno concentrando su una serie di accertamenti per capire come si sia mossa la ragazza. Un’attività investigativa che riguarda tabulati telefonici, telecamere e la cerchia di persone che solitamente frequentava Elena.

Ricordiamo che la ragazza era uscita di casa lasciando il proprio cellulare e i documenti, indossava un abito lungo al ginocchio, lucido, e scarpe da ginnastica bianche. Non avrebbe preso altro da casa se non quel che aveva indosso.

Rinnoviamo l’appello della famiglia a chiunque l’avesse vista, o anche solo credesse di averla vista, a segnalare la cosa alle forze dell’ordine o telefonare al numero della madre 320.1121282.