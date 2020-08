Tuttoweekend: ecco gli eventi del fine settimana di Ferragosto in Maremma

MASSA MARITTIMA – Forever rara fanm: Haiti attraverso lo sguardo femminile è una mostra originale e accattivante in programma nella Galleria Spaziografico dall’8 al al 20 agosto. Alberto Danelli espone una serie di stampe fotografiche che hanno per soggetto una band di ragazze haitiane. L’artista sarà presente all’opening, sabato 8 agosto – ore 18/20 – per introdurre il suo lavoro e celebrare l’evento insieme al pubblico. LINK

SATURNIA – Venerdì 14 agosto Teatro Studio porta in scena “Orpheus”, adattamento teatrale per voci, azioni e canto liberamente ispirato alle opere di Ovidio, Poliziano, Monteverdi, Gluck e Cocteau. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – L’associazione culturale e galleria d’arte Arti in corso di Magliano in Toscana presenta dall’1 al 28 agosto la mostra/vetrina Ensemble, patrocinata dal Comune. Sei artisti, locali e non, alcuni che hanno già esposto da Arti in corso, altri che avrebbero dovuto esporre quest’anno, allestiranno le loro opere in un insieme (ensemble) che potrà essere visto solo dalla porta a vetri della galleria. LINK

MARINA DI GROSSETO – Sabato 8 agosto alle ore 18.30 al Piccolo Auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, in via Granducato di Toscana 13, si inaugura la mostra Dune – Arti Paesaggi Utopie, che starà su con orario 18 – 23 fino a sabato 22 agosto. LINK

FOLLONICA -L’arte fa parte della tradizione di Follonica ed è presente da sempre nel tessuto sociale cittadino; in questo periodo manifesta tutta la sua vitalità, attraverso la mostra estiva di pittura dell’associazione artistica Golfo del sole. Come ogni anno l’associazione fa esporre ai propri affiliati i quadri più belli, nei pannelli allestiti tra piazza Niccola Guerrazzi e piazza del Popolo, nel cuore della passeggiata serale del lungomare, dove cittadini e turisti possono ammirare le opere pittoriche degli artisti, che, essendo presenti, sono disponibili per illustrare quanto hanno espresso sulla tela, apprezzando anche la più piccola curiosità riferita al loro lavoro. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Dal 10 al 14 agosto, a Santa Fiora, cinque giorni di eventi dedicati all’arte della magia e alla poesia con “Santa Fiora magica”. Si chiude in bellezza venerdì 14 agosto, alle 21, alla Peschiera con lo spettacolo di magia degli “Abracadabra” “La Notte dei miracoli. Lo show diventato famoso a Roma riprende il suo tour in Italia e approda a Santa fiora con alcuni tra i più grandi illusionisti della scena magica italiana e internazionale. Il cast che sarà proposto a Santa Fiora è davvero eccezionale e sveliamo solo alcuni nomi degli 8 artisti presenti: Novas, maestro di manipolazione scenica, a soli 15 anni diventa campione italiano di magia; Sander and Alison, due personaggi che hanno girato il mondo coinvolgendo il pubblico con numeri di illusionismo e magia unici; Mago Chico, il poeta della manipolazione, riesce con il solo uso delle mani a proiettare sul muro storie meravigliose. Il biglietto di ingresso allo spettacolo ha un costo di 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini. Prenotazione entro le ore 16.30 del giorno precedente. LINK

SANTA FIORA – Santa Fiora ospita dal 14 al 16 agosto “Sapori del mondo street food”, l’evento dedicato alla gastronomia di strada con food track di prodotti provenienti dall’Italia e dal mondo. LINK

SORANO

SORANO – Venerdì 14 in programma due visite guidate al borgo di Sorano dominato dalla Fortezza Orsini costruita su uno sperone tufaceo. Ritrovo in Piazza Busatti davanti all’ufficio turistico alle ore 11 e alle 15. Costo della visita 5 euro, ridotto ragazzi 3,5. LINK

Sabato 15 agosto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appuntamento con l’arte a Castiglione della Pescaia. Dal 9 al 31 agosto, alla galleria Lucerna art space le mostre La storia di un uomo, con le opere del grossetano Lucio Parigi, scomparso nel 2014, e Evoluzioni del giovane pittore Luca Nossan. LINK

GAVORRANO

GAVORRANO – Da sabato 25 luglio – inaugurazione alle ore 18 – fino al 31 agosto la Porta del Parco, Centro Congressi del Parco delle Colline Metallifere, Piazzale Livello +240, Pozzo Impero a Gavorrano, ospita la mostra “Sindoni l’identità perduta” della pittrice Carla Moscatelli. LINK

GROSSETO

ALBERESE – Ci sono dei quadri fatti per essere ammirati, altri che invece invitano a passeggiarci dentro. La Maremma vista attraverso gli occhi di un pittore è una terra che ha il richiamo degli sconfinati orizzonti, della natura indisturbata e degli scorci romantici. Ancora una volta il pittore fiorentino Mauro Mannelli, che frequenta da anni Grosseto, stupisce con i suoi lavori che sono delle vere e proprie poesie scritte con pennello e tavolozza. La mostra “Butteri. La Maremma attraverso gli occhi di un pittore” potrà essere visitata dal 5 luglio fino al mese di agosto presso la Bottega di Alberese, ingresso libero, audioguida gratuita. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MANCIANO – Sabato 15 agosto a Manciano alle ore 21.30 l’Ina Case in via Saturnia diventa un teatro comico: Ares teatro compagnia Topi Dalmata sarà in scena con “La grammatica della fantasia” di Gianni Rodari con Francesco Burroni, Silvia Priscilla Bruni, Mirko Manetti. LINK

MASSA MARITTIMA

PITIGLIANO

PITIGLIANO – A Pitigliano il 15 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, musica dal vivo con la band acustica La Cricca. Ingresso libero. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Il Festival Santa Fiora in Musica rende omaggio a questo straordinario musicista sabato 15 agosto, alle ore 21.30, All’Auditorium della Peschiera con a Moment for Morricone: la filarmonica Gioberto Pozzi, storica banda del paese formata da circa 40 elementi e diretta dal maestro Daniele Fabbrini, aprirà il concerto con un pezzo unico, composto da un mix di brani celebri dedicati a Ennio Morricone. LINK

Domenica 16 agosto