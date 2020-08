Tampone gratuito a chi rientra dall’estero: ecco il numero di telefono per prenotare

GROSSETO – C’è un numero di telefono per prenotare il tampone gratuito in caso si rientri dall’estero. Il tampone può infatti essere richiesto per via breve telefonando direttamente al numero verde unico regionale 800556060 e sarà eseguito presso le strutture preposte della propria ASL territoriale.

Il tampone (test molecolare) è offerto gratuitamente dalla regione Toscana e senza prescrizione medica. lo possono fare tutte le persone che rientrano da Paesi europei e di area Schengen al momento con libera circolazione, con l’eccezione dei viaggiatori che rientrano dai Paesi di cui alla precedente ordinanza del Ministero della salute (Croazia, Grecia, Malta o Spagna): per questi ultimi l’esecuzione del tampone è obbligatoria dopo la registrazione del loro arrivo in Italia.

