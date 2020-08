Nuove fognature a Giannella: intervento da 170mila euro. «Tutto pronto entro un anno»

GIANNELLA – Prima della prossima estate, alla Giannella (Orbetello) sarà ultimato il collettore fognario.

«Un’opera attesa – spiega Roberto Berardi, senatore del gruppo Forza Italia-Berlusconi presidente e consigliere comunale di Orbetello – che l’Amministrazione comunale ha inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche e che sarà finanziata con i proventi di alcune alienazioni per un valore di 170mila euro».

L’infrastruttura è frutto di un accordo di programma che vede coinvolti il Comune di Orbetello, l’Acquedotto del Fiora (ente gestore delle rete fognaria comunale) e il consorzio Allaccio fognatura Giannella, in accordo con la Provincia di Grosseto.

Il progetto preliminare è stato approvato dal settore Lavori pubblici e l’intervento sarà ultimato entro la prossima stagione turistica.

«Il Comune di Orbetello – continua Berardi – ha deciso di investire in quest’opera per procedere ad un importante intervento di recupero ambientale. Un’altra iniziativa volta a migliorare il nostro territorio per i residenti e per i turisti: gli impianti fognari sono fondamentali per garantire servizi efficienti e sostenibili per l’ambiente».

Chi fosse interessato ad aderire all’iniziativa può rivolgersi al consorzio Allaccio fognatura Giannella.