Lavori stradali in città: modifiche temporanee alla circolazione. Tutte le vie coinvolte

GROSSETO – Dal 17 agosto, e fino al termine dei lavori (comunque non oltre il 30 settembre), è istituito il divieto di transito e di sosta in via Montebello per permettere un intervento di risistemazione della pavimentazione.

Durante l’apertura del cantiere è quindi istituito il senso unico di marcia in via Andrea da Grosseto verso via Saffi e per i veicoli che transitano in via Andrea da Grosseto all’incrocio con via Saffi è istituito il dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra in direzione via Amitata.

Inoltre per i veicoli in transito in via Ginori all’altezza con via Andrea da Grosseto è prevista la direzione obbligatoria a destra verso piazza Indipendenza.

Ancora, per tutta la durata dei lavori, piazza Indipendenza tra via Montebello, via Cairoli e la stessa piazza è strada senza via di uscita con ingresso dalla piazza lato via Ginori e i veicoli che transitano in via Saffi all’altezza con via Andrea da Grosseto è prevista la direzione obbligatoria verso via Amiata.