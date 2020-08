La stella di Chiara brilla a Dilettando: ecco chi conquista la finale insieme a lei

MONTALTO DI CASTRO – Chiara Ambrosio, vince la semifinale di Dilettando a Montalto Marina. Insieme a lei raggiungono la “Finale delle Finali” di Grosseto, i Cantori di Suvereto, il cantautore Filippo Muneghina, il ginnasta Vittorio Valvo e il comico Tommaso Nardoni.

Il centro servizi di Montalto Marina ha ospitato la semifinale di Dilettando 2020, a cui hanno preso parte dieci esibizioni, che nel corso delle ultime nove finali avevano ottenuto riconoscimenti o premi. Insieme a Carlo Sestini, a condurre la semifinale il fido Paco Perillo, le vallette Francesca Giorgi, Ilenia Garofalo, Giada Ciarpi e Sara Maestosi, il bravissimo Nonno Mario (Davide Denci) e la cosplayer, Valentina Serini. Una serata voluta fortemente dalla amministrazione comunale e da Confartigianato Viterbo, che ha visto presente in giuria anche Miss Italia 2015, Alice Sabatini.

“Siamo sempre più convinti della bontà di serate come questa – ha commentato il vicesindaco Luca Benni – e ringraziamo gli organizzatori per aver accettato di celebrare da noi la semifinale.” Parole di compiacimento sono arrivate anche da Stefano Signori di Confartigianato Viterbo. “Trasmissioni come Dilettando permettono di far conoscere non solo talenti, ma anche territori e pertanto sono appuntamenti da incentivare e da calendarizzare.” Chiara Ambrosio, cantante grossetana, ha vinto proponendo il brano evergreen di Mina, “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, mentre il folcloristico coro dei Cantori di Suvereto, piazzatosi al secondo posto, ha proposto il “vecchio pecoraio del ’40”. Terza piazza per il cantautore Filippo Muneghina e per il ginnasta ultraottantenne, Vittorio Valvo. Premio Simpatia appannaggio assoluto del giovane comico Tommaso Nardoni.

“E’ stata una bella semifinale -è il commento di Carlo Sestini, presentatore e anima di Dilettando -. Tutte le esibizioni, mai come questa volta meritavano un premio e di andare in finale, tutte superpremiate nelle corso delle ultime undici edizioni. Di altissimo livello anche l’ospite, Pierluigi Grandini, 4 volte campione italiano, 4 volte campione europeo e 3 volte vice campione del mondo di Caribbean Show. Un grazie al Comune di Montalto di Castro e a Confartigianato Viterbo che hanno voluto ripetere l’esperienza dello scorso anno e che intendono inserire il format nel novero degli spettacoli della stagione estiva. Eccellente, infine, il lavoro svolto dall’ufficio Cultura nel gestire gli accessi e la platea nel rispetto delle norme antiCovid.”

Le altre esibizioni semifinaliste hanno visto protagonista la cantante Milena Schiano, la cantautrice Rachele Marinelli, il gruppo di hip hop delle Odissea Dance, l’imitatore cantante Palmiro Scotto accompagnato alla chitarra da Filippo Incordino, e dalla coppia canora padre figlia, Giovanni e Caterina Calieri. La puntata viterbese sarà trasmessa l’ultima settimana di agosto su Toscana Tv, mentre su Siena TV (Canale 90) l’appuntamento è per sabato 29 agosto alle 21 e in replica domenica 30 alle ore 13.