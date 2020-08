Gattino incastrato nello scannafosso: salvato dai Vigili del fuoco

CASTEL DEL PIANO – Era incastrato da ieri nello scannafosso di un’abitazione. I suoi flebili lamenti avevano attirato l’attenzione di alcune persone che hanno chiamato i Vigili del fuoco di Arcidosso. Un gattino ieri è rimasto incastrato a Castel del Piano e sembrava impossibile tirarlo fuori.

La squadra dei Vigili del fuoco, ieri, dopo molti tentativi per riuscire a recuperarlo, prima di rientrare in sede ha disposto alcuni stratagemmi per permettere al gatto di uscire autonomamente dallo scannafosso. Questa mattina, prima di smontare dal servizio, la squadra è nuovamente tornata sul posto ed è riuscita a trarlo in salvo.