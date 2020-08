Coronavirus, salta anche la tradizionale fiera di Ghirlanda

MASSA MARITTIMA – L’assessorato alle attività produttive del Comune di Massa Marittima comunica che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sarà annullata la tradizionale Fiera Zootecnica e mostra mercato di Ghirlanda che si doveva svolgere il 1 settembre.

Una manifestazione che affonda le sue radici nei primi anni del ‘900 quando nacque come mercato di scambio di bestiame tra agricoltori e allevatori locali, per diventare poi quello che è oggi: una rassegna sulle tradizioni delle Colline Metallifere ma anche vetrina per le produzioni agroalimentari di qualità del territorio.

L’annullamento è dovuto al fatto che, a causa della specificità dell’evento, non è possibile garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria e del distanziamento sociale. “E’ stata una decisione difficile – commenta con amarezza l’assessore alle attività produttive Grazia Gucci – perchè non si annulla a cuor leggero una manifestazione così importante per il nostro territorio e apprezzata anche fuori dai confini provinciali. Lo abbiamo fatto a tutela della salute di tutti i nostri cittadini che per noi è il bene più prezioso”.