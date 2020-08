Coronavirus, nessun caso in Maremma. Ma ci sono sei nuovi contagi tra Siena e Arezzo

GROSSETO – Non ci sono nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. La situazione dalle ore 14 del giorno 13 agosto alle ore 14 del giorno 14 agosto evidenzia 6 nuovi casi nella Asl Toscana Sud Est.

PROVINCIA DI SIENA

– 1 uomo di 20 anni – Comune di Sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrato dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatico.

– 1 donna di 26 anni – Comune di Sorveglianza Castellina in Chianti. Rientrata dal Kosovo. In isolamento domiciliare, asintomatica.

– 1 donna di 19 anni – Comune di Sorveglianza Colle val d’Elsa. Rientrata da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatica.

– 1 donna di 55 anni – Comune di Sorveglianza Siena. Rientrata dalla Sardegna. In isolamento domiciliare, paucisintomatica.

– 1 donna di 19 anni – Comune di Sorveglianza Montalcino. Rientrata da Corfù. In isolamento domiciliare, asintomatica.

PROVINCIA AREZZO

– 1 uomo di 19 anni – Comune di Sorveglianza Arezzo. In isolamento domiciliare, asintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena e Arezzo ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 33 contatti per i casi di Siena, 2 contatti per il caso di Arezzo. Tutti i contatti sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

Dalle ore 14 del giorno 13 agosto alle ore 14 del giorno 14 agosto sono stati validati 982 tamponi.