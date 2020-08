MARINA DI GROSSETO – Intorno alle 12.30 di oggi, la Guardia costiera ha prestato assistenza ad una barca a vela con motore in avaria per ricondurla in porto.

Per farlo è stato bloccato l’ingresso e l’uscita dal Porto della Maremma fino al termine dell’ormeggio della stessa imbarcazione.

Per chiudere ingresso e uscita del Porto di Marina di Grosseto è intervenuta anche la Cri con la moto d’acqua.