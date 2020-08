Veterani Sportivi più concreti in area, Health Lab battuto di misura

GROSSETO – Continua il testa a testa a distanza nel campionato di calcio a 7 Csen over 35. Alla sedicesima giornata del torneo i Veterani Sportivi, primi in classifica con 39 punti, hanno risposto presente battendo un avversario ostico come l’Health Lab, tenendo così a debita distanza il Finanzia e Friends, secondo in classifica, che intanto aveva avuto la meglio sul Panificio Arzilli.

La sfida di cartello di giornata ha vinto come detto i Veterani Sportivi vincere 5-4 su un Health Lab che avrebbe meritato almeno il pareggio, ma Spampani e soci hanno fatto valere la maggiore freddezza davanti porta. Successo prezioso anche per il Finanzia e Friends, vittorioso 3-1 sul Panificio Arzilli grazie alle reti di Orusei, Niccolini e Pedone. La classifica: Veterani Sportivi 39, Finanzia e Friends 35, Panetteria Maremma 34, Health Lab 30, Rist. Pizz. La Macrilela 27, Amatori Grosseto 17, Panificio Arzilli 12, La Stecca 5, Ristorante Il Veliero -2, Granducato del Sasso -12.

Panificio Arzilli-Finanzia e Friends 1-3

PANIFICIO ARZILLI: Tavaroli, Pastorelli, Lozzi, Stivaletti, Valurta, Lato, Frasconi, Luci.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Niccolini, Ferrante, Sciretta, Pescuma, Albertini, Pedone.

Reti: Frasconi; Orusei, Niccolini, Pedone.

Veterani Sportivi-Health Lab 5-4

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Camilletti, Angeli, Spampani, Penco, Corti, Ottobrino.

HEALTH LAB: Chigiotti, Vattiata, Miliani, Cannatella, Aluigi, Fedolfi, Conti, La Rosa.

Reti: 2 Spampani, 2 Ottobrino, Angeli; 2 Fedolfi, La Rosa, Cannatella.