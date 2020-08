Vendita di prodotti contraffatti: oltre mille pezzi sequestrati

FOLLONICA – Oltre 1350 articoli di merce contraffatta e non si cura sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nella lotta all’abusivismo commerciale. Dieci le pattuglia messe in campo il 12 agosto scorso a Follonica, con 20 uomini impegnati sul territorio comunale.

L’operazione ha portato anche alla denuncia di due responsabili di reati inerenti la contraffazione e alla contestazione amministrativa di illeciti in materia di abusivismo commerciale nei confronti di altri quattro soggetti. Due di questi sono risultati clandestini nel territorio nazionale e per loro sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.