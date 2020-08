Trasporto scolastico: ecco come disdire o iscriversi al servizio. Scadenza 28 agosto

GAVORRANO – Novità per il trasporto scolastico. In questi giorni il Comune di Gavorrano sta procedendo alla riorganizzazione del servizio per poter garantire fin dal primo giorno di scuola un servizio adeguato che rispetti anche tutte le norme vigenti. Per questo motivo gli uffici comunali hanno bisogno di conoscere, con opportuno anticipo, il tragitto che gli scuolabus dovranno percorrere.

Di conseguenza tutte le famiglie interessate al servizio dovranno comunicare le nuove iscrizioni, o effettuare la disdetta al servizio, entro e non oltre il giorno 28 agosto per via telematica o tramite appuntamento.

Ecco come fare – Il modulo per la disdetta per il servizio di trasporto è scaricabile al seguente link http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=210&ids=168&cod2=0&cod3=0

Si ricorda inoltre che l’iscrizione ai servizi scolastici deve avvenire tramite procedura on line seguendo le indicazioni al seguente link

http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=225&ids=248&cod2=0&cod3=0

Per ulteriori chiarimenti sarà possibile recarsi presso l’ufficio scuola, solo previo appuntamento, da concordare telefonando al numero 0566-843218.

L’indirizzo di posta elettronica dedicato è il seguente: socioeducativi@comune.gavorrano.gr.it.