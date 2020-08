Lavori rotatoria via della Pace: prorogate le modifiche alla circolazione. Attenzione ai divieti

GROSSETO – Continuano i lavori di riparazione di alcune opere idrauliche per conto di Acquedotto del Fiora S.p.a in corrispondenza della rotatoria di via della Pace a Grosseto, in prossimità dell’intersezione con via Aurelia Nord.

Per questo le modifiche alla circolazione restano valide fino alle ore 20 del 19 agosto:

Nell’area di cantiere nella corsia di via della Pace compresa tra via Monte Grappa e via Aurelia Nord, nella direzione di marcia dell’ultima via sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli.

Durante il periodo di apertura del cantiere sono apportate le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione stradale:

per i veicoli che transitano su via della Pace, con direzione via Aurelia Nord, all’altezza di via Monte Grappa è istituita la direzione obbligatoria a destra su via Monte Grappa;

per i veicoli che transitano su via Monte Grappa all’intersezione con via della Pace è istituito l’obbligo di dare la precedenza e la direzione obbligatoria a sinistra;

per i veicoli che transitano su via Aurelia Nord (direzione nord), all’intersezione in rotatoria con via della Pace è istituita la direzione obbligatoria a destra su via della Pace;

per i veicoli che transitano su via Aurelia Nord (direzione sud), all’intersezione in rotatoria con via della Pace, è istituita la direzione obbligatoria a diritto su via Aurelia Nord, con direzione verso via Trieste e a sinistra in via della Pace con direzione verso via Emilia;

in via della Pace, nella corsia in direzione via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra la rotatoria con viale Emilia e via Monte Grappa, è istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Per motivi di sicurezza, durante l’apertura del cantiere, verrà apposto sul lato della sede stradale adiacente al marciapiede o passaggio pedonale un segnale di “Divieto passaggio pedoni “, con indicazione di utilizzare gli attraversamenti pedonali presenti, rispettivamente in via Aurelia Nord (altezza ingresso cimitero Misericordia) e in via della Pace (in prossimità della rotatoria con via Aurelia Nord).