Il Volley Vigili del Fuoco esporta talenti, Caporali in prestito al Nottolini

GROSSETO – Grande orgoglio in casa del Volley Vigili del Fuoco per la propria atleta Asia Caporali, che per la stagione 2020/2021 vestirà l’importante casacca nero-verde del Nottolini Volley. Dopo lunghe trattative, la dirigenza biancorossa ha trovato l’accordo del prestito con diritto di riscatto per il club lucchese.

Con la maglia dei Vigili Asia ha collezionato importanti traguardi al livello di squadra ed al livello personale: un secondo posto nel campionato del Basso Tirreno Under 13 e un settimo posto al Regionale nella stagione 2017/18, un campionato del Basso Tirreno Under 14 vinto e un sesto posto al Regionale nella stagione 2018/2019, i quarti di finale del campionato Basso Tirreno Under 16 nella stagione 2019/2020, due primi posti al Trofeo dei Territori 2018 (U13) e 2019 (U14) con la Selezione del Basso Tirreno con il ruolo di capitano, una tappa del Trofeo Bussinello 2020 con la Selezione 2005 del Basso Tirreno. Inoltre è stata convocata più volte durante la stagione 2019/2020 nella Selezione Regionale Toscana e nel progetto di qualificazione Nazionale femminile “Metti in gioco il tuo talento”.

Così, dopo tre stagioni eccezionali passate insieme, giocherà nella società del Comitato Appenino nel campionato Under 17 con una squadra d’élite, allestita da giocatrici provenienti da tutta Italia per ottenere grandi risultati e stupire. Inoltre lo stesso gruppo sarà impegnato nel campionato regionale di serie D con lo scopo di fare esperienza e crescere insieme.

Ancora una volta, il settore giovanile dei Vigili del Fuoco si conferma un ottimo vivaio per giovani pallavoliste grazie alla qualità e alla dedizione del suo staff tecnico.