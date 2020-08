Festambiente è anche “L’angolo dei piccoli”: tutte le sere laboratori per bambini. Sono da prenotare

RISPESCIA – Novità assoluta di Festambiente 2020 è L’angolo dei piccoli, l’area dedicata alle nuove attività della Città dei Bambini pensate per i giovani visitatori con un’età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Realizzate in collaborazione con La fattoria dei piccoli, le attività hanno lo scopo di sensibilizzare i bambini nei confronti delle tematiche ambientali e di renderli cittadini consapevoli e informati.

Ogni giorno, dal 19 al 23 agosto dalle ore 18 fino alle 22, sarà possibile visitare una vasta area innovativa in cui ambientalismo e divertimento convivono e si contaminano a vicenza.

Le operatrici de La Fattoria dei Piccoli, progetto di educazione in natura, proporranno numerose esperienze stimolanti legate all’ambiente, all’ecologia e alle tradizioni locali. I bambini saranno intrattenuti con varie attività: dal percorso dei cinque sensi ai laboratori d’arte e naturali, con colori rigorosamente ecologici, passando dalla caccia al tesoro nel bosco-labirinto, fino ad arrivare alle storie e alle leggende maremmane, adattate nella narrazione ai piccolissimi.

Inoltre, ogni sera alle 21.15, si terrà il Racconta Storie nel Tipì, per ascoltare in un’atmosfera suggestiva delle brevi favole ricche di emozioni e sorprese.

“Come ogni anno – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival e membro della segreteria nazionale di Legambiente -, a Festambiente abbiamo deciso di aggiungere un piccolo tassello al grande puzzle dell’offerta per i bambini. L’angolo dei piccoli rappresenta una novità assoluta per la nostra manifestazione e riuscirà a coinvolgere anche i piccolissimi in percorsi di sensibilizzazione ambientale realizzati in chiave rigorosamente young. Un’esperienza nell’esperienza difficile da dimenticare.”

Si ricorda, ai genitori che il numero dei partecipanti sarà limitato – in pieno rispetto delle norme anti contagio – e i laboratori saranno su prenotazione. Consigliamo, dunque, di collegarsi al sito www.festambiente.it per acquistare il biglietto d’ingresso alla manifestazione (i ragazzi minori di 14 anni entrano gratuitamente) e di prenotare per le attività per i propri figli che avranno il costo di 2 euro per ogni singola attività.