Coronavirus: un nuovo caso in Maremma. E’ una ragazza di 17 anni

GROSSETO – Anche oggi si registra un nuovo caso in Maremma. Dalle ore 14 del 12 alle ore 12 del 13 agosto è risultato positivo al Coronavirus un tampone. Si tratta di una ragazza di 17 anni di Orbetello.

La diciassettenne, asintomatica, si trovava già in isolamento in quanto contatto di un caso di Roma già noto.

Nel resto del territorio della Asl Toscana sud est, che comprende anche le province di Arezzo e Siena oltre a quella di Grosseto, la situazione dalle ore 14 di ieri alle ore 14 di oggi relativa alla diffusione del Covid evidenzia altri quattro nuovi casi, tutti nell’aretino:

un ragazzo di 21 anni, Comune di sorveglianza Arezzo. Rientrato da Corfù. Asintomatico, in isolamento domiciliare;

una bambina di 11 anni, Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare perché contatto di caso già noto rientrato da Corfú;

una donna di 44 anni Comune di sorveglianza Montevarchi. In isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo e di Grosseto ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 5 contatti per i casi di Arezzo, nessun contatto per il caso di Grosseto. Tutti i contatti sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati.

I tamponi validati dalle ore 14 del 12 alle ore 14 del 13 agosto per la Asl Toscana sud est sono in totale 1.080.