Concorso comunale all’Ungaretti: modifiche alla circolazione stradale. Ecco cosa cambia

GROSSETO – In occasione delle prove preselettive indette dal Comune di Grosseto per la copertura di 20 posti “Istruttore Amministrativo cat. C” e per la copertura di 6 posti “Collaboratore Tecnico B3″che si terranno nei locali della della scuola media “Giuseppe Ungaretti” a Grosseto, in via Portogallo 3 – 5, sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Dalle ore 6 alla ore 20 dei giorni 18, 19 e 20 agosto e dalle ore 6 alla ore 14 del giorno 21 agosto in via Portogallo – nel tratto tra via Unione Sovietica e via Jugoslavia – è istituito il divieto di transito e di sosta. Sarà consentita la circolazione ai soli residenti per raggiungere le aree di parcheggio esterne alla carreggiata, ai mezzi polizia e soccorso, ai veicoli a servizio dei portatori di handicap.

In via Portogallo, nell’area di parcheggio esterna alla carreggiata è istituito il divieto di transito e sosta con esclusione dei ciclomotori dei partecipanti alla selezione.

Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto – nella sezione Bandi di Concorso – Bando Concorso per la copertura di 20 posti “Istruttore Amministrativo cat. C” e per la copertura di 6 posti “Collaboratore Tecnico cat. B3”, è possibile trovare le seguenti indicazioni stradali:

per chi percorre la SS1 Aurelia provenendo da Nord o da Sud o la SS223 Senese: uscita consigliata Grosseto Centro. Alla rotatoria (1° uscita) seguire le indicazioni per Grosseto centro/Ospedale percorrendo via Senese per circa Km. 3.5; alla rotatoria con via Argentina (2° uscita) a dritto sempre su via Senese; alla rotatoria con via Andorra (1° uscita) a destra via Andorra e poi ancora a destra su via Portogallo;

per chi raggiunge Grosseto in treno: uscendo dalla Stazione sulla sinistra è presente il terminal bus. Prendere la navetta o in alternativa la linea Azzurra g1. Le fermate consigliate sono “Unione Sovietica” o “Inghilterra”.

per coloro che raggiungeranno Grosseto in auto è consigliabile parcheggiare al centro commerciale Maremà.

Servizio navetta gratuito:

Per le prove che si terranno nei giorni 18-19-20 agosto 2020

Il servizio navetta effettuerà il percorso Stazione – Centro commerciale Maremà – Scuola via Portogallo dalle ore 7:45 alle ore 9 e dalle ore 13:45 alle ore 15 per raggiungere la sede del concorso.

La stessa navetta percorrerà l’itinerario Scuola via Portogallo – Centro commerciale Maremà – Stazione indicativamente dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18 per il rientro dei candidati.

Per la prova che si terrà il giorno 21 agosto 2020

Il servizio navetta effettuerà il percorso Stazione – Centro commerciale Maremà – Scuola via Portogallo dalle ore 7:45 alle ore 9 per raggiungere la sede concorsuale.

La stessa navetta percorrerà l’itinerario Scuola via Portogallo – Centro commerciale Maremà – Stazione indicativamente dalle 10:30 alle 12 per il rientro dei candidati.

Al raggiungimento della sede di concorso si invitano i candidati a rispettare tutte le misure rese note con l’informativa che è stata pubblicata sul sito nel rispetto dell’ordinanza della Regione Toscana n. 70 del 02/07/2020, rispettando l’accesso dai varchi assegnati.